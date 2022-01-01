2022/01/01 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، السبت، جلسة طارئة برئاسة عبدالفتاح البرهان للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. مجلس الأمن والدفاع يجتمع بعد تظاهرات دامية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. مجلس الأمن والدفاع يجتمع بعد تظاهرات دامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).