الجوية يخسر من النفط بهدف دون مقابل

2022/01/01 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خسر نادي القوة الجوية من النفط بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على استاد الشعب في آخر مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.تقدم النفط عن طريق بيار ابو بكر بالدقيقة 32 و انتهى الشوط الاول دون فعالية تذكر للصقور و في النصف الثاني استمر عجز الجوية من هز شباك النفط لتنتهي المباراة بتعثر جديد للجوية.و بهذه الخسارة فقد الجوية الوصافة لصالح غريمه الزوراء عندما تجمد رصيده عند النقطة 32 و الزوراء عنه بفارق نقطة واحدة.

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