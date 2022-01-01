بالفيديو.. رفع خيام المعتصمين امام الجسر المعلق وفتح الطريق بعد أكثر من شهرين

2022/01/01 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر رفع المعتصمين خيامهم أمام جسر المعلق.

ويبين الفيديو قيام معتصمو الإطار التنسيقي برفع خيامهم أمام جسر المعلق وفتح الطريق بعد أكثر من شهرين على الإغلاق.

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