2022/01/01 | 21:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت المنظمة ذاتها قد حددت قبل عدة سنوات الإدمان على ألعاب الفيديو كمرض منفصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تصنف الإدمان على ألعاب الكومبيوتر مرض معترف به) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تصنف الإدمان على ألعاب الكومبيوتر مرض معترف به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).