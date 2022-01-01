ثلاثة قتلى من “الحرس الثوري” باشتباكات في إيران

2022/01/01 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم السبت، أن 3 من قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري قتلوا في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المواجهات اندلعت في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأعلنت العلاقات العامة لمقر “قدس” التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية مقتل 6 عناصر من عصابة مسلحة خلال اشتباك وقع مع مقاتلي هذا المقر في منطقة بجنوب شرق البلاد.

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