الفصل السابع : النساء ضمن مصطلح ( عبد / عبيد / عابد ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/01 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل السابع : النساء ضمن مصطلح ( عبد / عبيد / عابد )كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى )الباب الأول : لمحة عامة الفصل السابع : النساء ضمن مصطلح ( عبد / عبيد عابد )أولا : النساء ضمن مصطلح ( عبد )1 ـ يأتى ( عبد ) ( أى عبد الله ) ليدل على الذكر فقط .



وهذا فى قوله جل وعلا : 1 / 1 ـ سياق المدح والتكريم للأنبياء عليهم السلام .



1 / 1 / 1 : وقد تكرر هذا ......





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