بمناسبة العام الجديد والمكتسبات العلمية حول نشوء الكون - مؤيد احمد

2022/01/01 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد تم في نهاية عام 2021 وتحديدا في 25 -12-2021، ارسال تلسكوب "جميس ويب" الى الفضاء من قبل "وكالة ناسا" لبحث المجرات بعد "نشوء الكون منذ 13.8 مليار سنة ومن المتوقع ان يرى هذا التلسكوب احداث الكون بعد 250 مليون سنة من نشوئه عن طريق تحسسه بموجات تحت حمراء لهذه الاحداث".



تتوفر معلومات كثيرة حول هذا التلسكوب على الانترنيت، فلا حاجة هنا الى المزيد حيث ما اريد ان اركز عليه بمناسبة العام الجديد هو ان هذ ......





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