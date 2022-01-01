2022/01/01 | 21:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفلات الغناء والطرب الأصيل هي المشهد الأبرز لاحتفالات رأس السنة في البصرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6tSdIH_herM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفلات الغناء والطرب الأصيل هي المشهد الأبرز لاحتفالات رأس السنة في البصرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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