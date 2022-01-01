2022/01/01 | 21:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمنيات أهالي الديوانية في العام الجديد تتلخص بالقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0hnAktW95H8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمنيات أهالي الديوانية في العام الجديد تتلخص بالقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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