الصدر يقدم جملة نصائح للمحتفلين بأعياد الميلاد: زيّنوا المنازل واستخدموا المفرقعات الأمينة

2022/01/01 | 21:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، مقترحات وصفها بالبديل عن "التحمعات غير الصحية".

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (1 كانون الثاني 2022)، إن "كان ولا بد من أن تحتفل برأس السنة الميلادية فأني أقدم لك بعض المقترحات لتكون بديلاً مقبولاً عن التجمعات غير الصحية وغير الشرعية والخارجة عن العرب الاجتماعي":

وفي وقت سابقـ أعرب الصدر، عن أسفه من الاحتفالات "الضخمة" التي شهدتها رأس السنة الميلاد، رغم تفشي الجائحة.

وأضاف الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (1 كانون الثاني 2022)، أن "أحد اسباب بدء الجائحة هي مثل هذه التجمعات الخارجة عن نطاق الوقاية الشرعية والادبية والاخلاقية والاجتماعية وغيرها".

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