نائب يدعو مجلس النواب الى تمرير الموازنة كأول قانون بعد استكمال تسمية الرئاسات الثلاث

2022/01/01 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب ’مصطفى سند’ مجلس النواب

الجديد والذي من المزمع ان يعقد جلسته

الأولى الاحد التاسع من شهر كانون

الثاني الى الإسراع بإنجاز مشروع قانون

الموازنة لعام (2022) وعرضه كأول قانون

للتصويت على جدول اع

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