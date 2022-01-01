2022/01/01 | 21:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قواتنا ليست بحاجة لدعم بري دولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة تكشف عن خطط لزيادة عدد القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة تكشف عن خطط لزيادة عدد القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).