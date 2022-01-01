توب 5: ذكرى مقتل قاسم سليماني.. ولا سفر لمواطني الإمارات دون تطعيم

2022/01/01 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من نفي السودان وضع رئيس الحكومة قيد الإقامة الجبرية مجددًا، وتصريحات خامنئي في ذكرى مقتل قاسم سليماني، وتونس تطرح منصة إلكترونية لتلقي مقترحات على إصلاحات قيس سعيد، ومشاهد "كأنها نهاية العالم" من حرائق كولورادو، وصولا إلى منع الإمارات سفر مواطنيها غير الملقحين ضد كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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