2022/01/01 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصرأعلنت شرطة محافظة أربيل، اليوم السبت، حصيلة القضايا المتسلمة والمتهمين المقبوض عليهم خلال العام 2021.وقال الناطق باسم شرطة المحافظة المقدم هوكر عزيز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الشكاوى وصل الى 12645 خلال سنة 2021". وأضاف، أن "11504 متهمين تم تحديدهم وأرسلت قضاياهم للمحاكم، و5146 متهما تم إلقاء القبض عليهم وهناك 79 قضية قتل". وأشار إلى أن "1053 متسولا تم القبض عليهم وأحيلوا للقضاء، وضبط 35 طنا من الادوية المنتهية الصلاحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تعلن حصيلة القضايا المتسلمة والمقبوض عليهم خلال 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تعلن حصيلة القضايا المتسلمة والمقبوض عليهم خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).