الصدر يقدم 12 مقترحاً بديلاً للتجمعات غير الصحية

2022/01/01 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، 12 مقترحاً بديلاً للتجمعات غير الصحية وغير الشرعية والخارجة عن العرف الاجتماعي خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية.واقترح الصدر أن يكون البديل ما يلي:1- التصدق على الفقراء.2- التزاور والتواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء والأقارب والعشيرة.3- زيارة المرضى ولا سيما ذوي الأمراض الخبيثة والمستديمة.4- توزيع الهدايا لمن شئت أو أحببت.5- إقامة الولائم أو ريادة المطاعم كل بحسب حالته الاقتصادية.6- إقامة احتفال كندوة أو مؤتمر مع توفر الشروط الصحية.7- تقديم بطاقة تهنئة تبعثها لمن ترغب.8- إقامة المسابقات الرياضية أو الثقافية.9- السفر أو السياحة الداخلية أو الخارجية حسب الإمكان.10- تزيين المحال والمنازل والشوارع، واستخدام المفرقعات الأمينة دون الرمي بالأسلحة النارية.11- رفع النشيد الوطني أو غيره من الأناشيد الوطنية من دون إزعاج للآخرين.12- إقامة معرض للصور أو ندوات شعرية أو ما شاكل ذلك.

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