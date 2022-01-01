الصحة العالمية: الإدمان على ألعاب الكومبيوتر يصنف رسمياً كمرض

2022/01/01 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تصنيف الإدمان على ألعاب الكمبيوتر كمرض معترف به.

جاء ذلك في رسالة نشرتها المنظمة على موقعها على شبكة الانترنت تبين تصنيفها لهذا المرض على أنه اضطراب سلوك إدماني، وأضافته إلى التصنيف الدولي الحادي عشر للأمراض (ICD-11)، الذي كانت المنظمة تقوم بتطويره لمدة 10 سنوات.

وكانت المنظمة ذاتها قد حددت قبل عدة سنوات الإدمان على ألعاب الفيديو كمرض منفصل، ولكنها لم تطرح نظاما عاما لتشخيصه وعلاجه.

ويلاحظ الخبراء أن الحماس المفرط لألعاب الكمبيوتر مصحوب ليس فقط بالإدمان، ولكن أيضا بعواقب سلبية على صحة الطفل، كضعف البصر وانحناء العمود الفقري والأرق، وبسبب الحماس المفرط لألعاب الكمبيوتر، تنخفض لدى بعض الأطفال مهارات التعلم، ويلاحظ التهيج والعدوانية.

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