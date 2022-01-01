القبض على 6 إرهابيين في الموصل

2022/01/01 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واعأعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في مناطق وأحياء الجانبين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل. وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية، من المطلوبين قضائيا وفق المادة 4/ 1 ارهاب".وأضاف البيان، أن "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة من القاء القبض على داعشي صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 4/ 1 ارهاب".وتابع: "كذلك تمكنت مديرية شرطة الكرامة بناء على معلومات استخبارية مؤكدة من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية من المطلوبين قضائيا وفق المادة 4/ 1 ارهاب".ولفت إلى أنه "تبين خلال التحقيقات أن اربعة ارهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة)، وعمل الاثنان اللآخران بما يسمى (الحسبة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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