2022/01/01 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wgXsFbOxr1s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقيون يتطلعون لاستبدال عبارات "الدكات" بالحياة الكريمة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقيون يتطلعون لاستبدال عبارات "الدكات" بالحياة الكريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).