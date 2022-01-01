2022/01/01 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z-eArNB8AdA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو تحالف عزم صالح الرديني : منصب رئاسة البرلمان ليس حكرا على حزب تقدم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو تحالف عزم صالح الرديني : منصب رئاسة البرلمان ليس حكرا على حزب تقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).