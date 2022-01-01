هيئة الحشد الشعبي تبدأ توطين رواتب المفسوخة عقودهم

2022/01/01 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، المباشرة بتوطين الوجبة الأولى من الجرحى المفسوخة عقودهم ابتداء من يوم الإثنين، وذلك في مدينة كربلاء.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 كانون الثاني 2022): أن "جميع من هو مشمول بالتوطين في هذه الوجبات ستصله رسالة sms على رقم هاتفه المسجل لدى اللجان المعنية وتحتوي الرسالة على موعد التوطين والساعة والمكان الذي يقع في مكتب كربلاء التابع لهيئة الحشد الشعبي".

وطالبت الهيئة عناصرها بالالتزام بـ"بالجدول المقرر والمجيء بحسب المواعيد وللأشخاص المرسل إليهم رسائل sms فقط".

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