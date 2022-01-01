مانشستر سيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوز صعب على أرسنال

2022/01/01 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - تقدم مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على بعد 11 نقطة من تشيلسي، بعد فوزه 2-1 على أرسنال المكون من 10 لاعبين في مباراة مليئة بالدراما والإثارة.

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