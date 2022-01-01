2022/01/01 | 22:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للكشف عن خيوط الحادثة.. خبير قانوني يعتبر اعفاء قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة غير كاف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: H80WonrnJwg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للكشف عن خيوط الحادثة.. خبير قانوني يعتبر اعفاء قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة غير كاف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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