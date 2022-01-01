الأقل هذا العام.. حرق 874 سيارة خلال تقليد معتاد برأس السنة في فرنسا

2022/01/01 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُضرمت النيران في إجمالي 874 مركبة في جميع أنحاء فرنسا كجزء من تقليد عشية رأس السنة الجديدة المتبع منذ عقود.

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