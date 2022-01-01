ترسانة إيران الصاروخية

2022/01/01 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية الأميركية تقول انها على علم بالتقارير الأخيرة حول إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، معربة عن قلقها إزاء هذا الأمر.

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