الحشد يعلن توطين الوجبة الأولى من الجرحى المفسوخة عقودهم في كربلاء

2022/01/01 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، المباشرة بتوطين الوجبة الأولى من الجرحى المفسوخة عقودهم بالحشد في مدينة كربلاء المقدسة.وذكرت اللجنة العليا للمفسوخة عقودهم بالحشد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أنه "تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر تعلن مديرية الشؤون المالية التابعة لهيئة الحشد الشعبي المباشرة بتوطين الوجبة الأولى من الجرحى المفسوخة عقودهم ابتداء من يوم الإثنين والأيام التي تليها وذلك في مدينة كربلاء المقدسة ".وأضافت، أن "جميع من هو مشمول بالتوطين في هذه الوجبات ستصله رسالة sms على رقم هاتفه المسجل لدى اللجان المعنية وتحتوي الرسالة على موعد التوطين والساعة والمكان الذي يقع في مكتب كربلاء التابع لهيئة الحشد الشعبي"، داعية الى الالتزام بالجدول المقرر والمجيء بحسب المواعيد وللأشخاص المرسل إليهم رسائل sms فقط .

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