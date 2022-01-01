دولة عربية تدشن عام 2022 بتسجيل 5 أرقام قياسية

2022/01/01 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الإمارات، اليوم السبت، 5 أرقام قياسية بموسوعة “غينيس” تتعلق بالألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس سنة 2022، استخدمت فيها طائرات مسيرة.

وسجلت إمارة رأس الخيمة أول رقم قياسي عالمي عن فئة “أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات دون طيار” عبر تشكيل برج من الألعاب النارية على ارتفاع 1055,8 أمتار، ليتجاوز ارتفاع أي ناطحة سحاب في العالم.

وكان الرقم القياسي الثاني في فئة “أكبر عدد من الطائرات دون طيار مستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد”، حيث اُطلقت 452 “درون” لإنشاء تشكيل بصري لعبارة “Happy New Year” في سماء الإمارة نفسها.

من ناحية أخرى، سجل مهرجان الشيخ زايد، في أبوظبي، 3 أرقام قياسية جديدة مع استقبال زواره أوائل دقائق في العام الجديد بعرض للألعاب النارية أضاء السماء في منطقة الوثبة خلال 40 دقيقة.

وتعد الإمارات البلد الذي سجل أكبر عدد من الأرقام القياسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يرتبط اسم الدولة بـ425 رقما قياسيا في “غينيس”.

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