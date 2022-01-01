2022/01/01 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9G-QD9kSK20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إصابات متفاوتة بسبب الإطلاقات العشوائية للألعاب النارية | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إصابات متفاوتة بسبب الإطلاقات العشوائية للألعاب النارية | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).