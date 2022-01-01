سبعة قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أمريكية

2022/01/01 | 23:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق للنار خلال حفل بمناسبة رأس السنة الجديدة في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسيبي.

ونقلت محطة التلفزيون المحلية WLOX عن الشرطة قولها: “وقع شجار خلال الحفل انتهى بتبادل لإطلاق النار بين عدد من المشاركين”.

وأضافت: “هناك شخص في حالة حرجة ورجلان وامرأة أصيبوا بجروح متفاوتة لا تشكل تهديدا على حياتهم”.

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