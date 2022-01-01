جائزة نوبل------ ونجيب محفوظ - عبد الجبار نوري

2022/01/01 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري جائزة نوبل---- ونجيب محفوظ ؟!عبدالجبارنوريلم يعد نجيب محفوظ يعدُ كاتباً متميّزاً عميق الصلة بمجتمعه وقضاياه وتحولاته بل أصبح عظيماً بنظر الكثير من أعمدة الأدب الأنساني على جغرافية هذا الكوكب الجميل ، وخصوصا عندما دعته جريدة اللوماند الفرنسية : نجيب محفوظ ((ملك الرواية ).لماذا مُنح نجيب محفوظ جائزة نوبل عام 1988 ؟؟؟- لأن نجيب محفوظ هو الأفضل على الأطلاق من أبناء جيله ، بدليل كانت جا ......





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