فرنسا تتخطى عتبة الـ 10 ملايين حالة كورونا.. و200 ألف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي

2022/01/01 | 23:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المعروفة في فرنسا حاجز 10 ملايين، السبت، حيث تكافح البلاد مع الموجة الخامسة من الإصابات.

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