’المهمة’.. فيلم وثائقي عن انسحاب القوات القتالية من إنتاج خلية الإعلام الأمني

2022/01/01 | 23:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشرت خلية الإعلام الأمني، السبت، فيلماً وثائقياً حول انتهام المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق.

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وقال القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال جون برينان: إن "الجهد الرئيس لقواتنا الآن يكمن من خلال المجموعة الاستشارية العسكرية القائمة على عدة مقومات ومنها مجموعة من المستشارين التي تقدم المشورة لقيادة العمليات المشتركة، والفريق اول ركن عبد الامير الشمري وفريقه، ومجموعة اخرى من المستشارين في اربيل شمالي العراق التي تقدم المشورة لمجلس أمن إقليم كردستان".

وأضاف أن هناك "مجموعة من المستشارين للعمليات الخاصة في المنطقة الرابعة التي تقدم المشورة لجهاز مكافحة الارهاب".

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