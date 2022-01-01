السيتي يحلق بعيدا في الصدارة بعد هزيمة

2022/01/01 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع مانشستر سيتي تحليقه منفرداً في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه أرسنال المنقوص عددياً 2-1 السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والعشرين، في حين انتزع توتنهام فوزا صعبا على مضيفه واتفورد 1-صفر.

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