الإمارات تمنع مواطنيها غير الملقحين من السفر

2022/01/01 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد عام لمعرض إكسبو دبي 2020 في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ويبدو فيه عدد من الزوار ومجسم يحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات © ا ف ب/ارشيف جوزيبي كاكاتشي دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات السبت أنها ستمنع سفر مواطنيها الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19 اعتبارا من 10 من كانون الثاني/يناير […]

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