توضيح من إدارة شركة سامراء للأدوية بشأن العقود

2022/01/02 | 00:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت شركة أدوية سامراء، السبت، وصول أي كتاب من قبل وزارة المالية بخصوص العاملين بصفة عقد، كما تم تداول الأمر في منصات التواصل الاجتماعي.

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وقدم المدير العام ورئيس مجلس الغدارة خالد علوان، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 كانون الثاني 2022)، "شكره وتقديره وامتنانه للعاملين خلال العام الماضي في مجالات عملهم المتعددة لديمومة واستمرار الشركة في العمل والإنتاج في ظل الظروف الصعبة التي مرت واهمها جائحة كورونا والذي تحملوا فيها الكثير من الصعاب لتدور عجلة العمل".

وأوضح أن "الكتاب الاخير الذي صدر من وزارة المالية والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يصل الى الشركة بعد ان اخذت وزارة الصناعة والمعادن على عاتقها حل الموضوع مباشرة مع وزارة المالية بإشراف ومتابعة من لدن منهل عزيز الخباز".

وأكد علوان، "نحن بانتظار توجيهات الوزارة بهذا الخصوص كما اعلن للجميع باننا سوف نعمل لإيجاد حل يرضي الطرفين (أنتم وشركتنا أدوية سامراء)"، مؤكداً "أهمية سعة الصدر والتحمل خاصة وانكم تحملتم الكثير في الفترة الماضية".

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