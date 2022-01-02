وزير الصحة البريطاني يعلن عن خلاصة القرارات الخاصة بفيروس كورونا

2022/01/02 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد السبت إن فرض قيود جديدة سيكون “ملاذا أخيرا” في إنكلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون، مشددا على ضرورة “التعايش” مع فيروس كورونا.وسجلت المملكة المتحدة، إحدى الدول الأكثر تضررا، أكثر من 148,600 وفاة بسبب الوباء، وترصد يوميا عددا قياسيا من الإصابات إذ أعلنت الجمعة […]

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