2022/01/02 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقالة قائد شرطة بابل عقب جريمة راح ضحيتها 20 شخصا من عائلة واحدة الكاظمي يكلف الامن الوطني بتقصي الحقائق وكشف المقصرين في مجزرة جبلة بغداد – الزمان بابل – الزمان كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، جهاز الامن الوطني التحقيق بمجزرة جبلة في محافظة بابل التي راح ضحيتها 20 شخصا من عائلة […]

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