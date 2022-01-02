2022/01/02 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يطلق التقديم على المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية بغداد – الزمان اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقديم الى المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية لفئة ذوي الشهداء.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أنها (تعلن عن إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني الى الدراسة المسائية ضمن المقاعد الشاغرة للطلبة من ذوي الشهداء الذين لم […]

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