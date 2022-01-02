2022/01/02 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصيات تتطلع بأمل لجعل العام الجديد مناسبة للتسامح والاستقرار البارزاني يشدد على السياقات الدستورية في تشكيل حكومة جامعة للمكونات اربيل – فريد حسن دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جامعة للاطراف والمكونات.وقال البارزاني بمناسبة حلول السنة الجديدة (كانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول […]

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