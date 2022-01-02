2022/01/02 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس يدعو إلى حوار الاجيال من أجل السلام روما – الزمان دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الاول ، الى العمل والحوار بين الاجيال من اجب بناء السلام .وقال البابا بمناسبة رأس السنة الميلادية، (لنذهب إلى بيوتنا ونحن نفكر في السلام، السلام، السلام، نحن بحاجة للسلام)، وأضاف (ننظر دائما لا إلى الشر […]

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