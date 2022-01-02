2022/01/02 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة شعبية تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة الحشد الفياض : فتوى الجهاد الكفائي أسهمت بوحدة العراق وطرد الإرهاب بغداد – الزمان اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ،إن فتوى المرجعية الدينية للجهاد الكفائي أسهمت في وحدة العراق وطرد الإرهاب.وقال الفياض خلال المسيرة الشعبية التي خرجت وسط بغداد لإحياء الذكرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض : فتوى الجهاد الكفائي أسهمت بوحدة العراق وطرد الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض : فتوى الجهاد الكفائي أسهمت بوحدة العراق وطرد الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).