2022/01/02 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط مخالفات وحالات تلاعب بمنفذ المنذرية إرتفاع ضحايا انفجار مخلفات عسكرية في الرميلة إلى 13 شخصا ً المحافظات – مراسلو (الزمان) ارتفع عدد ضحايا انفجار مخلفات عسكرية في منطقة الرميلة التابعة لقضاء الزبير بمحافظة البصرة، إلى 13 شخصا بين شهيد وجريح. واكد مصدر طبي في تصريح ان (حصيلة ضحايا اللغم الأرضي […]

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