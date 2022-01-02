شاهد بالفيديو.. هل نحن مقبلون على جولة جديدة من المواجهات بين الفــصـائـل وأمريكا؟!

2022/01/02 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y_Mov8cG7WY

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