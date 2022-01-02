غياب 17 لاعب عن برشلونة.. وتشافي يطالب بتأجيل مواجهة مايوركا

2022/01/02 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشافي اعتبر عدم تأجيل المباراة "سخيفا"

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