2022/01/02 | 01:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةيفتتح في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاحد في رابطة المصارف الخاصة، معرض "من الموصل" للصور الفوتوغرافية بمشاركة مصورين عراقيين وعرب واجانب.وقالت مديرة قاعة "The Galley"التابعة لرابطة المصارف الخاصة الفنانة نور علاء الدين الشبلي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "The Galley" تنظم هذا المعرض بالتعاون مع تجمع "فنانو العراق" إنطلاقاً من إيمانها بأن الموصل نهضت كالعنقاء من رماد الحرب، لتعيد بناء المستقبل بأبهى مشهد "، مؤكدة أن "عدد الصور المشاركة خمسون التقطت واقع الموصل بدقة جمالية صنعت من الموت حياةً".واضافت، ان "المعرض يستمر شهراً، يتجول بعدها في محافظات العراق ودول أجنبية برعاية رابطة المصارف الخاصة العراقية".وإختتمت نور بالقول: أن "من الموصل" رابع معارض "The Gallery" الثلاثة السابقة تشكيلية للرسم، والحالي فوتوغرافي، لافتة الى أن المعارض الاربعة تحمل رسالة وطنية تنبض بين طيات الجمال وتسري في نسغ المدارس الفنية الظاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("من الموصل".. معرض يروي قصة وطن بصور فوتوغرافية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("من الموصل".. معرض يروي قصة وطن بصور فوتوغرافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).