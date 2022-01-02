باريس سان جرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

2022/01/02 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 4 لاعبين في صفوف باريس سان جرمان لم يتم الكشف عن هويتهم بفيروس كورونا بالإضافة إلى أحد أفراد الجهاز الفني قبل معاودة تدريبات الفريق كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية السبت.

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