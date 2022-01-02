قصف إسرائيلي على موقع تدريب لحماس جنوبي قطاع غزة

2022/01/02 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف سلاح الجو الإسرائيلي، السبت، موقع تدريب لحماس في خان يونس جنوب غزة، فيما أطلقت الحركة النار من المضادات الأرضية نحو الطائرات الإسرائيلية التي تحلق جنوب القطاع.

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