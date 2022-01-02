التحالف يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة جنوبي السعودية

2022/01/02 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

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