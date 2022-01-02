2022/01/02 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان.وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم".وأضافت: "مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض".وسجل علماء الرصد الزلزلي في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).