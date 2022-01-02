2022/01/02 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بدأت طهران بعرض فيلم أطلقت عليه اسم "72 ساعة"، والذي تعرض في الساعات الأخيرة لسليماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم إيراني عن آخر "72 ساعة" في حياة سليماني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم إيراني عن آخر "72 ساعة" في حياة سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).