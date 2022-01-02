وزير الصحة البريطاني يدعو إلى

2022/01/02 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، السبت، إن فرض قيود جديدة سيكون "ملاذا أخيرا" في إنكلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون، مشددا على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

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